Манчини прокомментировал отсутствие Паредеса, Кришито и Ерохина в игре с "Ростовом"

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Манчини прокомментировал отсутствие Паредеса, Кришито и Ерохина в игре с "Ростовом"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал отсутствие дисквалифицированных игроков своей команды Леандро Паредеса, Доменико Кришито и Александра Ерохина в игре 22-го тура РПЛ с "Ростовом".

"Отсутствие Паредеса, Ерохина и Кришито? Думаю, мы удачно справимся с этой проблемой. У нас есть пять очень свежих игроков, они вполне смогут заменить тех, кто дисквалифицирован", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, к 5-й минуте игры с "Ростовом" "Зенит" потерял еще двух своих игроков. | soccernews.ru

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