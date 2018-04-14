Манчини прокомментировал победу над "Анжи"

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Манчини прокомментировал победу над "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата России против "Анжи".

"Хорошо, что на протяжении всего матча мы не давали "Анжи" создавать моменты. У них были шансы только на последних минутах, когда они стали навешивать в штрафную. Но мы нейтрализовали и их. Для того, чтобы сохранить компактность, сегодня мы сыграли с тремя центральными защитниками. Доволен, что мы победили. 

Почему выиграли с преимуществом только в один мяч? Наша старая проблема - никак не можем забить. Первый тайм с этой точки зрения был вообще провальный. Только во второй половине игры мы стали больше бить по воротам. Поэтому выиграли с минимальным перевесом. Шансы на чемпионство? Их практически нет, последние шансы были потеряны в игре с "Краснодаром" - сказал Манчини.

Не пропустите видеообзор матча "Зенит" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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