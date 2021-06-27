Манчини прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020

Теги чемпионат европыроберто манчинииталия

Манчини прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над сборной Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

"Мы довели дело до победы, потому что мы были достойными этого, хоть и пропустили с углового. Рано или поздно нам должны были забить.

Если честно, то мы должны были забить два мяча намного раньше и не доводить до дополнительного времени, из-за этого мы немного устали, однако мы добыли заслуженную победу.

Футболисты, которые вышли на замену, показали правильный настрой и сразу же начали вносить изменения в матч. Они сыграли выдающимся образом после того, как замененные отдали все силы.

Я знал, что это будет трудно, возможно, более трудно, чем будет в четвертьфинале. Матчи могут сложиться неудачно, но мы сыграли хорошо", – сказал итальянский специалист.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Бельгия - Португалия.

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