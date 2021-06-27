Манчини прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020
Фото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над сборной Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
"Мы довели дело до победы, потому что мы были достойными этого, хоть и пропустили с углового. Рано или поздно нам должны были забить.
Если честно, то мы должны были забить два мяча намного раньше и не доводить до дополнительного времени, из-за этого мы немного устали, однако мы добыли заслуженную победу.
Футболисты, которые вышли на замену, показали правильный настрой и сразу же начали вносить изменения в матч. Они сыграли выдающимся образом после того, как замененные отдали все силы.
Я знал, что это будет трудно, возможно, более трудно, чем будет в четвертьфинале. Матчи могут сложиться неудачно, но мы сыграли хорошо", – сказал итальянский специалист.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Бельгия - Португалия.
Также не пропустите: "Барселона" может разорвать контракт с Умтити. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл объявил о своем будущем в сборной Уэльса
-
Пессина прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Камавинга
-
Депай поделился ожиданиями от матча с Чехией на Евро-2020
-
Манчини прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020
-
"Барселона" может разорвать контракт с Умтити
-
Алаба высказался о поражении от Италии на Евро-2020
-
Федерико Кьеза прокомментировал победу над Австрией на Евро-2020
-
"ПСЖ согласовал трансфер Хакими из "Интера"
-
Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус
-
Главные новости дня: 26 июня
-
Определились два четвертьфиналиста Евро-2020
-
Италия дожала Австрию в экстра-таймах и вышла в 1/4 финала Евро-2020
-
"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко
-
Максименко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
Сборная Италии обновила рекордную серию без пропущенных голов
-
Анчелотти сделал прогноз на финал Евро-2020
-
Бэйл отказался отвечать на вопрос о своём будущем в сборной Уэльса
-
ЦСКА принял решение по Галояну
-
Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17