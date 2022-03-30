Манчини прокомментировал победу над Турцией после невыхода на ЧМ-2022

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Манчини прокомментировал победу над Турцией после невыхода на ЧМ-2022

Фото: твиттер Манчини\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды в матче с Турцией (3:2).

"С турнирной точки зрения в этой игре не было смысла, но нужно работать даже в негативных обстоятельствах. Молодые игроки хорошо сыграли, и это приятно. Было здорово увидеть реакцию от команды, когда мы проигрывали со счетом 0:1. На поле было жарко, фанаты создали отличную атмосферу, поэтому мы постарались сохранить хладнокровие и взять себя в руки после стартовых 15 минут.

Многие игроки впервые сыграли вместе, так что было непросто. Это молодые футболисты, нам нужно время. Ситуация была непростой. Я рад, что они хорошо справились.

Даже если мы, к сожалению, оказались не там, где хотели, команда хорошо отреагировала на это. Мы будем жалеть до декабря", – сказал Манчини.

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