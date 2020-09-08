Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций

Теги роберто манчинииталиянидерланды

Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура Лиги наций с командой Нидерландов (1:0).

"У Нидерландов было только несколько моментов, которые они создали благодаря навесам на ван Дейка. Но это лишь потому, что мы устали в концовке. Мы могли убить интригу намного раньше. Я рад, что нам удалось показать характер. Парни сыграли невероятно. Мы намерены продолжать в том же духе", - приводит слова Манчини RAI Sport.

Благодаря победе Италия возглавила турнирную таблицу группы 1 Лиги А.

Не пропустите: Манчини из-за плохого зрения не поставил Кьеллини в стартовый состав на матч Италия - Босния. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии

Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов