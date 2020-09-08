Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру своей команды в матче 2-го тура Лиги наций с командой Нидерландов (1:0).

"У Нидерландов было только несколько моментов, которые они создали благодаря навесам на ван Дейка. Но это лишь потому, что мы устали в концовке. Мы могли убить интригу намного раньше. Я рад, что нам удалось показать характер. Парни сыграли невероятно. Мы намерены продолжать в том же духе", - приводит слова Манчини RAI Sport.

Благодаря победе Италия возглавила турнирную таблицу группы 1 Лиги А.

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