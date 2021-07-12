Манчини прокомментировал победу сборной Италии в финале Евро-2020
Наставник сборной Италии Роберто Манчини сделал заявление о победе своей команды в Чемпионате Европы.
"Скуадра Адзурра" в финале Евро-2020 взяла верх над Англией в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
"Соперник показал хорошую игру. Мы сразу же пропустили, чем осложнили себе задачу, но после этого команда доминировала. Ребята просто великолепны. Не знаю, что ещё сказать. Эта победа важна для всех. Мы счастливы, что победили, играя хорошо. Надеюсь, что болельщики уже празднуют. Сейчас мы счастливы, и только это имеет значение", - приводит слова Манчини Football Italia.
Итальянцы во второй раз в истории стали триумфаторами континентального первенства.
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