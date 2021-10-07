Манчини прокомментировал поражение от Испании
Фото: твиттер сборной Италии
Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал комментарии после поражения от Испании (1:2) в полуфинале Лиги Наций.
"Мы могли выпустить более молодых игроков, однако, несмотря на поражение, выступление придало нам силы. Удаление Леонардо Бонуччи? Он не должен был получать ни одну из своих карточек", - приводит слова Манчини Football Italia.
Напомним, что в этой игре Италии прервала серию из 37 матчей без поражений.
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