Манчини прокомментировал поражение от Испании

Фото: твиттер сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини дал комментарии после поражения от Испании (1:2) в полуфинале Лиги Наций.

"Мы могли выпустить более молодых игроков, однако, несмотря на поражение, выступление придало нам силы. Удаление Леонардо Бонуччи? Он не должен был получать ни одну из своих карточек", - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что в этой игре Италии прервала серию из 37 матчей без поражений.

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