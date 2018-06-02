Манчини прокомментировал поражение от сборной Франции

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Манчини прокомментировал поражение от сборной Франции

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча против национальной команды Франции.

"Этот матч даст нам бесценный опыт. Никто не любит проигрывать, но у нас были шансы сравнять счёт. Игроки хорошо проявили себя. Естественно, сейчас между Францией и Италией есть разница. Возможно, через год, если мы продолжим в том же духе, будем на их уровне или близко к ним. Мы должны работать и учиться. Команда на правильном пути" - приводит слова Манчини Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча Франция - Италия. | http://soccernews.ru

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