Манчини прокомментировал повторение рекорда сборной Италии 81-летней давности

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Манчини прокомментировал повторение рекорда сборной Италии 81-летней давности

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своём отношении к повторению рекорда национальной команды, установленного в 1938 году.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" выиграла в девяти матчах подряд впервые за 81 год.

В последний раз подобная серия удавалась итальянцам под руководством Витторио Поццо

"Повторение рекорда по числу побед - это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо - выиграл бы два Чемпионата Мира", - цитирует Манчини Football Italia.

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