Манчини прокомментировал повторение рекорда сборной Италии 81-летней давности

Наставник сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своём отношении к повторению рекорда национальной команды, установленного в 1938 году.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" выиграла в девяти матчах подряд впервые за 81 год.

В последний раз подобная серия удавалась итальянцам под руководством Витторио Поццо.

"Повторение рекорда по числу побед - это, конечно, хорошо. Но я бы лучше повторил другое достижение Витторио Поццо - выиграл бы два Чемпионата Мира", - цитирует Манчини Football Italia.

Не пропустите: Он считался самым перспективным игроков в истории итальянского футбола и поднял "Милан" на мировой уровень: вспоминаем историю Джанни Риверы. | http://soccernews.ru