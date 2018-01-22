Манчини прокомментировал разгромную победу "Зенита" над "Копенгагеном"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал результат товарищеской игры против "Копенгагена" (5:0).

"Ребята сыграли достаточно хорошо. Первая игра после недели тренировок, не вижу проблем. Что касается молодежи, то она сыграла хорошо, правильно вела себя на поле и в некоторых моментах проявила себя достойно.

Панюков очень много забивает в ФНЛ, проявляет себя очень хорошо. Если будет возможность, мы обязательно будем его использовать. Паредес ушел с поля, так как у него небольшая травма плюсневой кости. Судя по всему, ничего серьезного" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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