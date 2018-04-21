Манчини прокомментировал решение Венгера уйти из "Арсенала"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал решение наставника "Арсенала" Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании сезона.

"Хочу поблагодарить Арсена Венгера, особенного тренера, изменившего футбол. Вы были выдающимся оппонентом и навсегда останетесь легендой" - написал Манчини в своём твиттере.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

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