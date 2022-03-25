Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии

Теги италиясеверная македонияроберто манчини

Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии

Фото твиттер сборной Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги проигранного стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 0:1, пропустив на 92-й минуте.

"Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, а сейчас наступил момент самого большого разочарования. Мне нечего сказать. Это футбол, в котором иногда происходят удивительные события. Начнём с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали всё возможное для победы.

Удача, которая сопутствовала нам на чемпионате Европы, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября, творится что-то невероятное. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне её жаль", - приводит слова Манчини Football Italia.

Не пропустите: Сборная Италии впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бразилия разгромила Чили, Уругвай одолел Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022

Бразилия разгромила Чили, Уругвай одолел Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
Полная таблица

топ-5 тегов