Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии

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Наставник сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги проигранного стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 0:1, пропустив на 92-й минуте.

"Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, а сейчас наступил момент самого большого разочарования. Мне нечего сказать. Это футбол, в котором иногда происходят удивительные события. Начнём с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали всё возможное для победы.

Удача, которая сопутствовала нам на чемпионате Европы, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября, творится что-то невероятное. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне её жаль", - приводит слова Манчини Football Italia.

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