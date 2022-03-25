Манчини прокомментировал сенсационное поражение Италии от Северной Македонии
Наставник сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги проигранного стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии.
Напомним, что "Скуадра Адзурра" потерпела домашнее поражение со счётом 0:1, пропустив на 92-й минуте.
"Евро-2020 был самым замечательным периодом в моей жизни, а сейчас наступил момент самого большого разочарования. Мне нечего сказать. Это футбол, в котором иногда происходят удивительные события. Начнём с того, что мы вообще не должны были попадать в такую ситуацию. Но сегодня мы сделали всё возможное для победы.
Удача, которая сопутствовала нам на чемпионате Европы, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября, творится что-то невероятное. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне её жаль", - приводит слова Манчини Football Italia.
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|М
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|1
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|9
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|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
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|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
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