Манчини прокомментировал ситуацию с контрактом Кришито

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с контрактом капитана команды Доминико Кришито.

Напомним, что соглашение сторон истекает будущим летом.

"Особого давления в связи с этим я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с "Зенитом", и разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста", - сказал итальянский наставник.

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