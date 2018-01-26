Манчини прокомментировал ситуацию с контрактом Кришито

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Манчини прокомментировал ситуацию с контрактом КришитоГлавный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с контрактом капитана команды Доминико Кришито.

Напомним, что соглашение сторон истекает будущим летом.

"Особого давления в связи с этим я не чувствую. У Кришито действительно заканчивается контракт с "Зенитом", и разрешить проблему может только он сам. Так что Доменико должен принять взрослое самостоятельное решение. А мы обязаны уважать выбор футболиста", - сказал итальянский наставник.

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