Манчини прокомментировал слухи о своем назначении в сборную Италии

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини ответил сообщения итальянских СМИ, которые активно пишут о том, что он может быть назначен на должность наставника сборной Италии.

"Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в "Зените" и моя главная цель – выиграть чемпионат России", — сказал Манчини.

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