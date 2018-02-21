Манчини прокомментировал слухи о своей возможной работе со сборной Италии

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Манчини прокомментировал слухи о своей возможной работе со сборной ИталииГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал слухи о своей возможной работе со сборной Италии.

"Переговоры с Федерацией футбола Италии? Все это слухи. На данный момент главные мои приоритеты - это "Селтик" и продолжение чемпионата вместе с "Зенитом". Что будет потом, никто не знает, но на данный момент "Зенит" - у меня в приоритете", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Манчини уверен в выходе "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы. | soccernews.ru

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