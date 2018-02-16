Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии

Наставник "Зенита" Роберто Манчини высказался о возможности возглавить сборную Италии.

"У меня есть действующее соглашение с "Зенитом". Как я могу возглавить сборную Италии? Сейчас мы сконцентрированы на том, как исправить результат игры с "Селтиком" - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что вчера "Зенит" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы уступил "Селтику" (0:1).

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