Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии

Теги роберто манчинииталиязенит санкт-петербург

Манчини прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную Италии

Наставник "Зенита" Роберто Манчини высказался о возможности возглавить сборную Италии.

"У меня есть действующее соглашение с "Зенитом". Как я могу возглавить сборную Италии? Сейчас мы сконцентрированы на том, как исправить результат игры с "Селтиком" - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что вчера "Зенит" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы уступил "Селтику" (0:1).

Читайте также: Манчини назвал причину поражения от "Селтика". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов