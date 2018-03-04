Манчини прокомментировал смерть Астори

Теги роберто манчинидавиде асторифиорентина

Манчини прокомментировал смерть АсториГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал смерть капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

Так, в своем твиттере наставник "сине-бело-голубых" оставил сообщение следующего содержания: "С большой болью узнал о том, что случилось с Давиде Астори. Мои соболезнования семье и "Фиорентине".

Напомним, стала известна причина смерти Астори. | soccernews.ru

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