Манчини прокомментировал смерть Астори

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал смерть капитана итальянской "Фиорентины" Давиде Астори.

Так, в своем твиттере наставник "сине-бело-голубых" оставил сообщение следующего содержания: "С большой болью узнал о том, что случилось с Давиде Астори. Мои соболезнования семье и "Фиорентине".

Напомним, стала известна причина смерти Астори. | soccernews.ru