Манчини прокомментировал возможное назначение Сарри тренером "Зенита"

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал слухи о возможном назначении Маурицио Сарри на пост тренера "Зенита".

"Мне в "Зените" было комфортно. В Санкт-Петербурге я получил чудесный опыт. Но в данном случае всё будет зависеть от Сарри" - приводит слова Манчини Сalciomercato.

Напомним, что Манчини в минувшем сезоне возглавлял "Зенит".

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