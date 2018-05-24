Манчини прокомментировал возможное назначение Сарри тренером "Зенита"

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Манчини прокомментировал возможное назначение Сарри тренером "Зенита"

Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал слухи о возможном назначении Маурицио Сарри на пост тренера "Зенита".

"Мне в "Зените" было комфортно. В Санкт-Петербурге я получил чудесный опыт. Но в данном случае всё будет зависеть от Сарри" - приводит слова Манчини Сalciomercato.

Напомним, что Манчини в минувшем сезоне возглавлял "Зенит".

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