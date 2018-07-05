Манчини прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус"

Теги ювентусреал мадридроберто манчиникриштиану роналду

Манчини прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус"Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Это было бы очень хорошо для итальянского футбола. Этот трансфер может стать началом возвращения великолепной эпохи 15-летней давности, когда все чемпионы играли в Серии А", - приводит слова наставника "скуадры адзурры" Le 10 Sport.

Напомним,  "Ювентус" ожидает итогов переговоров агента Роналду с "Реалом". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов