Манчини прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Криштиану Роналду в "Ювентусе"? Это было бы очень хорошо для итальянского футбола. Этот трансфер может стать началом возвращения великолепной эпохи 15-летней давности, когда все чемпионы играли в Серии А ", - приводит слова наставника "скуадры адзурры" Le 10 Sport.

Напомним, "Ювентус" ожидает итогов переговоров агента Роналду с "Реалом". | soccernews.ru