Манчини прокомментировал возможный переход Заболотного в "Зенит"

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Манчини прокомментировал возможный переход Заболотного в "Зенит"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал возможный переход форварда "Тосно" Антона Заболотного в свою команду.

"Я - не в курсе слухов. Что касается игрока, я наблюдал за ним. Не то, чтобы я много раз видел его игру, но примерно представляю. В целом это хороший игрок", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" Чемпионат.

Напомним, Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Реала Сосьедад". | soccernews.ru

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