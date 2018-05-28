Манчини прокомментировал возвращение Балотелли в сборную

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини надеется на то, что нападающий Марио Балотелли достой себя проявит в товарищеском матче с Саудовской Аравией.

"Это первая игра, важно начать хорошо. Не могу назвать состав, но одно скажу точно: у на будет врарать, и это Доннарумма. Балотелли? Посмотрим, я просто вызвал его в сборную. Вентура тоже собирался, но у Марио были проблемы. Это один из наших форвардов, и я надеюсь, в будущем он принесет нам пользу, потому что еще молод. Все зависит от него", - сказал он.

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