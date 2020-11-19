Манчини прокомментировал выступления сборной Италии

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Манчини прокомментировал выступления сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался по поводу результатов национальной команды.

"Когда мы только начинали вместе работать, в команде царила атмосфера разочарования и огорчения из-за непопадание на ЧМ-2018. Мы внесли изменения и сосредоточились на молодых игроках с хорошей технической подготовкой.

Парни невероятным образом снова влюбили в себя фанатов и доказали себе, что являются сильной командой.

Жаль, что в этом году не сыграли на Евро, так как чувствовали, что готовы к нему", - сказал тренер на мероприятии Social Football Summit.

Манчини возглавляет Италию с мая 2018 года. Под его руководством сборная не проигрывает свыше 20 матчей. Контракт Манчини истекает после ЧМ-2022, но итальянская федерация футбола собирается продлить соглашение.

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