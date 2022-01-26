Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии

Теги марио балотеллииталияроберто манчини

Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии

Фото: инстаграм Балотелли\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал причины вызова в национальную команду форварда "Аданы Демирспор" Марио Балотелли. Нападающий не играл в сборной Италии три года.

"Если отчаяние - это то, что у нас было перед Евро, то оно сработало для нас… Возможно, мы делаем все возможное, когда чувствуем себя немного отчаянно, но при этом я не думаю, что мы в отчаянном положении.

Балотелли всегда демонстрировал отличную технику, главное видеть его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому увидеть его вблизи на пару дней может быть гораздо полезнее. Нам любопытно посмотреть, как он себя поведет через некоторое время, и лучший способ сделать это - на тренировке вблизи.

Он не должен нам ничего обещать, как и мы не даем ему никаких обещаний. Я думаю, что он счастлив, и я буду оценивать его так же, как и всех остальных, вот и все", - приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Также не пропустите: "Интер" согласовал переход Госенса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона

Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов