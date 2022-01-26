Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии

Фото: инстаграм Балотелли\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал причины вызова в национальную команду форварда "Аданы Демирспор" Марио Балотелли. Нападающий не играл в сборной Италии три года.

"Если отчаяние - это то, что у нас было перед Евро, то оно сработало для нас… Возможно, мы делаем все возможное, когда чувствуем себя немного отчаянно, но при этом я не думаю, что мы в отчаянном положении.

Балотелли всегда демонстрировал отличную технику, главное видеть его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому увидеть его вблизи на пару дней может быть гораздо полезнее. Нам любопытно посмотреть, как он себя поведет через некоторое время, и лучший способ сделать это - на тренировке вблизи.

Он не должен нам ничего обещать, как и мы не даем ему никаких обещаний. Я думаю, что он счастлив, и я буду оценивать его так же, как и всех остальных, вот и все", - приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

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