Манчини пропустит матч сборной Италии против Боснии и Герцеговины из-за коронавируса
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пропустит очередной матч национальной команды из-за коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Руководить командой в игре с Боснией и Герцеговиной будет ассистент тренера Альберико Эвани.
Ранее специалист пропустил матч против сборной Польши и Эстонии. О его заражении стало известно две недели назад. На данный момент он находится на карантине.
После 5 туров Лиги наций Италия возглавляет турнирную таблицу группы.
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|26
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