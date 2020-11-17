Манчини пропустит матч сборной Италии против Боснии и Герцеговины из-за коронавируса

Теги роберто манчинииталиякоронавирус

Манчини пропустит матч сборной Италии против Боснии и Герцеговины из-за коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пропустит очередной матч национальной команды из-за коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководить командой в игре с Боснией и Герцеговиной будет ассистент тренера Альберико Эвани.

Ранее специалист пропустил матч против сборной Польши и Эстонии. О его заражении стало известно две недели назад. На данный момент он находится на карантине.

После 5 туров Лиги наций Италия возглавляет турнирную таблицу группы.

А еще: Манчини хочет попасть на матч "Зенит" - "Лацио". Сейчас у него коронавирус | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов