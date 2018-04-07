Манчини проведет переговоры с Итальянской федерацией футбола
Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии, которую сейчас на временной основе возглавляет Луиджи Ди Бьяджо.
Как информирует La Gazzetta dello Sport, уже завтра 53-летний специалист вылетит в Рим, дабы обсудить условия своего возможного сотрудничества с местной федерацией футбола.
Отметим, что договориться с двумя другими претендентами на вакантный пост главная футбольная организация Италии в лице Карло Анчелотти (без клуба) и Антонио Конте ("Челси") не смогла - первый решил продолжить карьеру, работая на клубном уровне, а второго не устроили преложенные ему финансовые условия.
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