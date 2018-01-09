Манчини прояснил будущее Кришито

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Манчини прояснил будущее КришитоГлавный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прояснил будущее капитана своей команды Доменико Кришито.

"Не думаю, что Кришито покинет команду в январе. Он - отличный парень и справляется со своими обязанностями", - приводит слова наставника "сине-бело-голубых" La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Кришито забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Зенит".

Напомним, Кришито попал в символическую сборную группового этапа Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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