Манчини ради сборной Италии отказался от многомиллионной компенсации в "Зените"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини в ближайшее время должен возглавить сборную Италии.

Как сообщает Football Italia, питерский клуб за разрыв контракта должен был выплатить Манчини компенсацию в размере 13 миллионов евро, однако он решил отказаться от неё.

Отмечается, что Манчини заключит с Италией соглашение до 2020 года, по которому он будет получать 2 миллиона в год.

Читайте также: "Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини. | http://soccernews.ru