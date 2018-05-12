Манчини ради сборной Италии отказался от многомиллионной компенсации в "Зените"

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Манчини ради сборной Италии отказался от многомиллионной компенсации в "Зените"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини в ближайшее время должен возглавить сборную Италии.

Как сообщает Football Italia, питерский клуб за разрыв контракта должен был выплатить Манчини компенсацию в размере 13 миллионов евро, однако он решил отказаться от неё.

Отмечается, что Манчини заключит с Италией соглашение до 2020 года, по которому он будет получать 2 миллиона в год.

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