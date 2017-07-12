Манчини расхвалил Шатова

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о том, какие футболисты команды смогли его удивить больше других. В частности, наставник отметил потенциал полузащитника Олега Шатова.

"Юрий Жирков технически очень хорошо оснащён, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев ещё молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.

В российском рынке лучше меня разбирается Константин Сарсания. Я ему полностью доверяю. Я не мог решить, покупать ли нам Кузяева, Полоза или Ерохина. Эти кандидатуры вынес на рассмотрение Сарсания, и мне они действительно понравились", - сказал он.

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