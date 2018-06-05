Манчини раскритиковал арбитра матча с Италия - Нидерланды
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что арбитр вчерашнего матча с Нидерландами (1:1) не должен был удалять Доменико Кришито.
"Это товарищеская игра. Я не уверен, что там действительно была красная. В любом случае это глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером. В любом случае, были хорошие эпизоды и в игре с Францией, и в матче с Голландией", - сказал он.
Не пропустите: Италия - Нидерланды - 1:1 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31