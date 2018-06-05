Манчини раскритиковал арбитра матча с Италия - Нидерланды

Теги италияроберто манчини

Манчини раскритиковал арбитра матча с Италия - НидерландыГлавный тренер сборной Италии Роберто Манчини уверен, что арбитр вчерашнего матча с Нидерландами (1:1) не должен был удалять Доменико Кришито.

"Это товарищеская игра. Я не уверен, что там действительно была красная. В любом случае это глупая ошибка игрока. Мы и так устали, а на протяжении 20 минут мы были вынуждены играть вдесятером. В любом случае, были хорошие эпизоды и в игре с Францией, и в матче с Голландией", - сказал он.

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