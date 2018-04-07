Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини подвел итоги матча с "Краснодаром" (1:2).

"Да, в первом тайме игра шла по нашему сценарию. Но, к сожалению, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это то, что нам не удавалось в первом тайме. У нас было три-пять практически стопроцентных моментов, которые нужно было реализовывать, а мы этого не сделали.

У нас в большинстве игр линия атаки просто отсутствует. Футболистов практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать две-три удачные передачи подряд. Поэтому то же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, хороших форвардов. Не было игры в атаке как таковой.

Записки? Там просто были обозначены смены позиций на поле. Если бы футболистам удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли. С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига Чемпионов. Просто форварды не забивают голы. Последний гол, который у нас забил нападающий - это гол Дриусси в игре с "РБ Лейпцигом", да и тот нам не очень сильно помог. До этого я уже и не припомню - веками не забивали наши нападающие. Поэтому пока не будем забивать, не начнем выигрывать" - приводят слова Манчини российские СМИ.

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