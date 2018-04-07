Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"

Теги зенит санкт-петербургроберто манчиникраснодар

Манчини раскритиковал команду за поражение "Краснодару"

Наставник "Зенита" Роберто Манчини подвел итоги матча с "Краснодаром" (1:2).

"Да, в первом тайме игра шла по нашему сценарию. Но, к сожалению, чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это то, что нам не удавалось в первом тайме. У нас было три-пять практически стопроцентных моментов, которые нужно было реализовывать, а мы этого не сделали.

У нас в большинстве игр линия атаки просто отсутствует. Футболистов практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать две-три удачные передачи подряд. Поэтому то же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, хороших форвардов. Не было игры в атаке как таковой.

Записки? Там просто были обозначены смены позиций на поле. Если бы футболистам удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли. С такой игрой нам не светит ни победа в чемпионате, ни даже Лига Чемпионов. Просто форварды не забивают голы. Последний гол, который у нас забил нападающий - это гол Дриусси в игре с "РБ Лейпцигом", да и тот нам не очень сильно помог. До этого я уже и не припомню - веками не забивали наши нападающие. Поэтому пока не будем забивать, не начнем выигрывать" - приводят слова Манчини российские СМИ.

Читайте также: "Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов