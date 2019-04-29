Манчини рассказал, как Балотелли попасть в сборную Италии



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что он может вызвать в национальную команду нападающего "Марселя" Марио Балотелли только в случае идеального поведения игрока.

"Марио знает, что он должен не только забивать голы, но и вести себя идеально. Футболист, который в любой момент может получить желтую карточку или быть удален, является проблемой для команды", - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

В последний раз 28-летний Балотелли играл за сборную Италии в сентябре прошлого года в матче Лиги Наций против Польши (1:1). В зимнее трансферное окно форвард перешел из "Ниццы" в "Марсель", за который провел 12 матчей и забил восемь голов.

Не пропустите: Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте. | http://soccernews.ru