Манчини рассказал, как Балотелли попасть в сборную Италии

Теги италиямарсельроберто манчинимарио балотелли

Манчини рассказал, как Балотелли попасть в сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что он может вызвать в национальную команду нападающего "Марселя" Марио Балотелли только в случае идеального поведения игрока.

"Марио знает, что он должен не только забивать голы, но и вести себя идеально. Футболист, который в любой момент может получить желтую карточку или быть удален, является проблемой для команды", - цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

В последний раз 28-летний Балотелли играл за сборную Италии в сентябре прошлого года в матче Лиги Наций против Польши (1:1). В зимнее трансферное окно форвард перешел из "Ниццы" в "Марсель", за который провел 12 матчей и забил восемь голов.

Не пропустите: Балотелли - лучший игрок Лиги 1 в марте. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 34 88
2 Наполи Наполи 34 70
3 Интер Милан Интер Милан 34 62
4 Рома Рома 34 58
5 Милан Милан 34 56
6 Аталанта Аталанта 33 56
7 Торино Торино 34 56
8 Лацио Лацио 34 55
9 Сампдория Сампдория 34 48
10 Кальяри Кальяри 34 40
11 Фиорентина Фиорентина 33 40
12 СПАЛ СПАЛ 34 39
13 Сассуоло Сассуоло 33 38
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 34 37
16 Дженоа Дженоа 34 35
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 34 23
20 Кьево Кьево 34 15
Полная таблица

топ-5 тегов