Манчини рассказал о целях сборной Италии
Фото: твиттер Манчини\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о целях команды накануне стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022.
"Мы не должны воспринимать победу в первой игре как должное. Это будет нелегко, и в случае победы у нас будет четыре дня на подготовку к финалу. Впереди у нас две трудные игры. Мы не должны были попасть сюда, но иногда приходится преодолевать трудности.
Мы должны продолжать играть так, как играли всегда. Мы достигли наших целей не случайно. Мы не хотели участвовать в этих матчах, но ребята чувствуют себя хорошо, и это важно.
Наша цель - выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его", - сказал итальянский специалист.
Напомним, что 24 марта в полуфинале Италия сыграет с Северной Македонией, а в случае победы в финале встретится с победителем пары Португалия - Турция.
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