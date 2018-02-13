Манчини рассказал о целях "Зенита" на вторую часть сезона

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Манчини рассказал о целях "Зенита" на вторую часть сезона

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о целях своей команды на весеннюю часть текущего сезона.

"Впереди нас ожидает десять туров РФПЛ и мы попытаемся победить в каждом из матчей. Если мы это сделаем, то посмотрим, на какой позиции в итоге окажемся. На весеннюю часть чемпионата смотрю с оптимизмом. Нам нечего терять, поэтому надо просто выиграть во всех оставшихся матчах. 

Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что "Зенит" с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Но нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд" - приводит слова итальянского наставника официальный сайт "сине-бело-голубых".

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