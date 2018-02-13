Манчини рассказал о целях "Зенита" на вторую часть сезона
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о целях своей команды на весеннюю часть текущего сезона.
"Впереди нас ожидает десять туров РФПЛ и мы попытаемся победить в каждом из матчей. Если мы это сделаем, то посмотрим, на какой позиции в итоге окажемся. На весеннюю часть чемпионата смотрю с оптимизмом. Нам нечего терять, поэтому надо просто выиграть во всех оставшихся матчах.
Когда мы начали групповой этап Лиги Европы, то я думал, что "Зенит" с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов на групповом этапе. Но нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд" - приводит слова итальянского наставника официальный сайт "сине-бело-голубых".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12