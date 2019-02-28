Манчини рассказал о несостоявшемся переходе легенды "Ромы" в "Манчестер Сити"

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Манчини рассказал о несостоявшемся переходе легенды "Ромы" в "Манчестер Сити"
Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини рассказал, почему английскому клубу не удалось приобрести полузащитника "Ромы" Даниэле Де Росси.

"Мы говорили с ним в Риме всю ночь и обо всем договорились. Но затем Де Росси отказался в последний момент. Он сказал мне, что не может сделать это. Я очень обиделся и разозлился на него. Тогда он был в середине карьеру. Уверен, что ему пришлось бы по душе выступление за "Манчестер Сити". Я рассчитывал на него", - цитирует Манчини Football Italia.

35-летний Де Росси является воспитанником "Ромы". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за римский клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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