Манчини рассказал о преимуществах в работе тренером сборной
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что ему нравится в его нынешней работе.
"Быть главным тренером сборной Италии это большая честь для меня. Это прекрасная работа. Если тебе понравился футболист, то мне больше не нужно просить спортивного директора организовать его трансфер. Теперь мне достаточно взять телефон и позвонить этому игроку", - цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, что Манчини возглавил сборную Италии несколько недель назад, покинул пост наставника "Зенита".
Не пропустите: Манчини считает, что Балотелли может играть еще лучше. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ба вновь станет игроком "Шанхай Шэньхуа"
-
Марадона дал совет Мессии накануне ЧМ-2018
-
Наингголан: "Очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору"
-
2
При Зидане "Реал" потратил на трансферы 70 миллионов
-
"Реал" ведет переговоры с Клоппом
-
"Рома" определилась с главной трансферной целью лета
-
Франция и Италия встретятся в товарищеском матче
-
Бартра признан лучшим игроком "Бетиса" в сезоне
-
Дешам назвал вероятное место продолжения карьеры Зидана
-
Почеттино не имеет договоренности с "Тоттенхэмом" об уходе в "Реал"
-
Жардим дал оценку себе в качестве тренера
-
Данило поддержал Стерлинга, которого раскритиковали за татуировку
-
Диего Коста высказался относительного возможного ухода Гризманна из "Атлетико"
-
Бьелса может возглавить английский клуб
-
Марокко – Украина – 0:0 (обзор)
-
Словакия – Голландия - 1:1 (обзор)
-
Промес спас сборную Голландии от поражения в матче со Словакией
-
Назначение Сарри главным тренером "Челси" затягивается
-
Лучшие голы мая
-
Капитану сборной Перу разрешили сыграть на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21