Манчини рассказал о преимуществах в работе тренером сборной



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что ему нравится в его нынешней работе.

"Быть главным тренером сборной Италии это большая честь для меня. Это прекрасная работа. Если тебе понравился футболист, то мне больше не нужно просить спортивного директора организовать его трансфер. Теперь мне достаточно взять телефон и позвонить этому игроку", - цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, что Манчини возглавил сборную Италии несколько недель назад, покинул пост наставника "Зенита".

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