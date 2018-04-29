Манчини рассказал о тактике "Зенита" на матч с ЦСКА

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Манчини рассказал о тактике "Зенита" на матч с ЦСКА
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассуждает о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Мы никогда не стараемся забрасывать на Заболотного. Только в крайних случаях, когда игра не идет, мы стараемся искать его впереди навесами. Наш приоритет – держать мяч на земле и двигать атаки таким способом. Навесы на Заболотного не являются сегодняшней тактической схемой.

От матча к матчу сочетание защитников у ЦСКА почти не меняется. Им, по футбольным меркам, довольно много лет. При этом они хороши, являются экспертами российского чемпионата. Они знают, как играть против нас. Мы это учли при подготовке к сегодняшнему матчу", – сказал Манчини во флеш-интервью.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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