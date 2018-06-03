Манчини рассказал о том, как уживается с Балотелли

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Манчини рассказал о том, как уживается с Балотелли
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил вызов в национальную команду нападающего Марио Балотелли.

"Мне повезло познакомиться с Балотелли, когда он был еще совсем молодым. Уже тогда он был потрясающе талантлив и забил множество голов. Марио одного возраста с моими детьми и они тоже неидеальны. Никто не идеален. Сколько Балотелли я бы хотел иметь в своей команде? Одного достаточно!" – приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что 27-летний Балотелли впервые был вызван в сборную Италии с 2014 года и забил гол в товарищеском матче с Саудовской Аравией (2:1).

Не пропустите: Манчини дал оценку игре Балотелли. | http://soccernews.ru

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