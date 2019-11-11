Манчини рассказал, почему не вызвал Балотелли в сборную Италии

Теги италияроберто манчинимарио балотелли

Манчини рассказал, почему не вызвал Балотелли в сборную Италии
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое решение не вызывать в команду нападающего "Брешии" Марио Балотелли.

"Я люблю Марио. Он играл у меня в то время, когда еще был подростком. Балотелли еще достаточно молод, чтобы дать многое спорту. Но мне важно вызвать его в команду, когда он будет этого заслуживать, а не просто сделать заявление против расизма. У него есть шанс вернуться в команду", - приводит слова Манчини Goal.

В последний раз 29-летний Балотелли играл за сборную Италии 7 сентября 2018 года в матче Лиги наций против Польши (1:1). Всего он принял участие в 36 матчах за национальную команду, в которых забил 14 голов.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Брешию" семь матчей во всех турнирах и забил два гола.

Не пропустите: Балотелли покинул поле в матче Серии А из-за расистских оскорблений. | http://soccernews.ru
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