Манчини рассказал, с кем он не хочет играть в стыках отбора ЧМ-2022

Теги италияроберто манчинипортугалия

Манчини рассказал, с кем он не хочет играть в стыках отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что он не хочет играть с командой Португалии в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 

"Мы думали, что уже завоевали путевку на чемпионат мира, но теперь вынуждены принять результаты, даже если они отрицательные. У Италии по-прежнему хорошие шансы попасть в Катар. Мы потерпели всего одно поражение в последних 40 матчах, поэтому должны сохранять позитивный настрой. В стыках я бы не хотел играть с Португалией", - приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, что Италия заняла второе место в группе С, в последнем туре пропустив вперед сборную Швейцарии.

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