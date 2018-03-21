Манчини решил жениться в 53 года



Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини женится во второй раз, сообщает Fcinter1908.it.

По сведениям издания, итальянский специалист вступит в брак с Сильвией Фортини, которая ранее была его помощником по правовым вопросам.

Стоит отметить, что у 53-летнего Манчини от первого брака есть дочь Камилла и два сына – Филиппо и Андреа.

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