Манчини: "Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать"
Бывший главный тренер "Зенита", а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о решении нападающего Криштиану Роналду перейти из "Реала" в "Ювентус".
"Роналду? В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов. И все из них – лучшие. Что важно знать о нем, так это то, что Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать. Это важно для такого великого чемпиона как он", - сказал он.
Напомним, португалец сменил клуб этим летом.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|Наполи
|38
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|38
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|Интер Милан
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|5
|Лацио
|38
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|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
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|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21