Манчини: "Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать"

Теги ювентускриштиану роналдуроберто манчини

Манчини: "Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать"Бывший главный тренер "Зенита", а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о решении нападающего Криштиану Роналду перейти из "Реала" в "Ювентус". 

"Роналду? В чемпионате Италии и раньше играло много чемпионов. И все из них – лучшие. Что важно знать о нем, так это то, что Роналду вновь готов к тому, что его будут критиковать. Это важно для такого великого чемпиона как он", - сказал он.

Напомним, португалец сменил клуб этим летом.

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