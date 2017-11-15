Манчини: "С Луневым - все хорошо"

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о состоянии голкипера своей команды Андрея Лунева, который получил тяжелую травму в матче за сборную.

"С Андреем Луневым сейчас в целом - все хорошо. Теперь главное то, как пройдет процесс восстановления и как много времени это займет. Пока же все вместе, всей командой поддерживаем Андрея. Правда, нас пока еще довольно мало - игроки сборных должны вернуться в расположение "Зенита" в ближайшее время. Тогда, к слову, станет ясно в каком мы - сейчас расположении духа и физическом состоянии", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" Rusfootball.

Напомним, президент "Зенита" навестил Лунева в больнице. | soccernews.ru