Манчини: "Сарсания - большой человек в мире футбола"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал безвременную кончину спортивного директора питерского клуба Константина Сарсании.

"Приношу всем соболезнования в связи со смертью нашего спортивного директора Сарсании. Ушёл из жизни большой человек в мире футбола и очень хорошая личность" - написал Манчини в своём твиттере.

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