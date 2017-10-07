Манчини: "Сарсания - большой человек в мире футбола"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербургконстантин сарсания

Манчини: "Сарсания - большой человек в мире футбола"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал безвременную кончину спортивного директора питерского клуба Константина Сарсании.

"Приношу всем соболезнования в связи со смертью нашего спортивного директора Сарсании. Ушёл из жизни большой человек в мире футбола и очень хорошая личность" - написал Манчини в своём твиттере.

Не пропустите: Уткин: "Сарсания был лучшим в своём деле". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 9-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов