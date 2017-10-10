Манчини: "Сарсания мне сразу понравился"

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Манчини: "Сарсания мне сразу понравился"Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини высказался о своем отношении к ушедшему из жизни три дня назад спортивному директору клуба Константину Сарсании.

"Я познакомился с Константином несколько лет назад. Он мне сразу понравился. Он знал футбол. Но в большей степени я запомнил его как доброжелательного и порядочного человека. Он всегда улыбался и радовался жизни. Когда мы встречались, он находил слова для всех. Мои соболезнования семье", - цитирует наставника "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, "Зенит" готовит новое предложение по Кьезе. | soccernews.ru

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