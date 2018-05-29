Манчини считает, что Балотелли может играть еще лучше

Теги италияроберто манчинимарио балотелли

Манчини считает, что Балотелли может играть еще лучшеГлавный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил игру Марио Балотелли в товарищеской встрече против сборной Саудовской Аравии.

Встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2:1, а форвард отметился одним забитым мячом.

"Балотелли может играть лучше, значительно лучше. Но, думаю, он был достаточно хорош в первом тайме. Он забил гол, что очень важно для нападающего, но Марио способен на большее", - сказал он.

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