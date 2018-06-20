Манчини считает, что Головин будет полезен "Ювентусу"

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Манчини считает, что Головин будет полезен "Ювентусу"Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин смог бы быть полезным в "Ювентусе".

Напомним, что туринцы интересуются россиянином, которого армейцы готовы продать за 25 миллионов евро.

"Головин - молодой игрок, который очень хорош в техническом плане. У него есть данные для игры в Италии", - отметил он.

Читайте: Погребняк: "Головину нужно срочно уезжать в "Ювентус"| soccernews.ru

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