Манчини сделал заявление после матча Польша - Италия



Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своей команды над Польшей (1:0) в матче Лиги наций УЕФА.

"Мы полностью контролировали ход матча и должны были открывать счет намного раньше. Если бы завершился вничью, то это было бы несправедливым результатом. Мы провели хороший матч, но наша игра по-прежнему нуждается в улучшении. В футболе для этого нужно много работать, никакой магии не существует", - приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе сборная Италии, набрав 4 очка, вышла на чистое второе место в третьей группе дивизиона А Лиги наций. Следующий матч итальянцы проведут на своем поле со сборной Португалии 17 ноября.

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