Манчини сказал, что не будет экспериментировать с составом сборной Италии перед Евро-2020
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сказал, что не будет экспериментировать с составом команды перед Евро-2020. Об этом сообщает Football Italia.
"Не думаю, что в команду нужно привлечь новичков. Времени осталось немного для подготовки, поэтому будет тяжело встроить кого-то в состав.
Времени не так много, чтобы экспериментировать", - сказал Манчини.
Сборная Италии занимает 1 место в группе J, имея в активе 21 балл. Завтра, 18 ноября, команда сыграет с Арменией.
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