Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попытался раскрыть причины неудачных выступлений команды в последних матчах РФПЛ.

"Перед началом сезона "Зенит" сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков. Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. "Зенит" играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиги Европы, и это сильно повлияло на команду. В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в премьер-лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в Лиге Европы, где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра "Зенита" будет улучшаться, а результат придет", - отметил он.

Напомним, Манчини высказался о провале сборной Италии. | soccernews.ru