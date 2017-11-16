Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"

Теги роберто манчинизенит санкт-петербург

Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини попытался раскрыть причины неудачных выступлений команды в последних матчах РФПЛ.

"Перед началом сезона "Зенит" сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков. Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. "Зенит" играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиги Европы, и это сильно повлияло на команду. В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в премьер-лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в Лиге Европы, где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра "Зенита" будет улучшаться, а результат придет", - отметил он.

Напомним, Манчини высказался о провале сборной Италии. | soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов