Манчини: "Со "Спартаком" у "Зенита" будут хорошие матчи"
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего соперничества со "Спартаком", который возглавляет его соотечественник Массимо Каррера.
"Со "Спартаком" будут хорошие матчи, итальянское противостояние добавит эмоций. Массимо Каррера провел большую работу, и он, безусловно, заслужил победу в чемпионате России. При этом уважаем всех соперников. Есть еще отличный клуб ЦСКА. И множество других. "Спартак" – не единственная опасная команда в премьер-лиге. Но мы должны помнить, что мы – "Зенит", и бояться в первую очередь должны нас. Знаком ли я с Каррерой? Да, конечно – играли в одно время. Мы из одной эпохи, поэтому, конечно, знаем друг друга", - приводят слова Манчини российские СМИ.
Стоит отметить, что в последних 10 матчах против "Спартака" "Зенит" одержал 5 побед, 3 раза была зафиксирована ничья и дважды победили "красно-белые". Разница мячей 28-17 в пользу "Зенит".
Напомним, что в минувшем сезоне Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу.
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